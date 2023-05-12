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В НАТО припускають, що членство Швеції не зможуть схвалити до саміту у Вільнюсі, - ЗМІ

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Україна, П'ятниця 12 травня 2023 19:37
В НАТО припускають, що членство Швеції не зможуть схвалити до саміту у Вільнюсі, - ЗМІ Фото: Швеція може не вступити до Альянсу перед самітом у Вільнюсі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У Північноатлантичному альянсі допускають, що вето на вступ Швеції не вийде здолати до саміту у Вільнюсі, що відбудеться на початку липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sveriges Radio.

Журналістам стало відомо, що ключові посадовці у штаб-квартирі НАТО вже обговорюють необхідність готуватися до сценарію, що Швеція на момент саміту у Вільнюсі все ще не завершить процедуру вступу.

За даними видання, після вступу Фінляндії до Нато, союзники посилили дипломатичний тиск на Анкару і Будапешт, закликаючи ратифікувати вступ Швеції - але поки без бажаного результату.

Зазначимо, попри реалістичність негативного сценарію, шанси на завершення вступу Швеції у наступний місяць залишаються.

Одним з головних факторів є вибори у Туреччині - після них, у разі перемоги Ердогана, Анкара може зняти вето і через те, що це перестане бути елементом загравання з консервативним електоратом, і через те, що у Швеції набуде чинності нове антитерористичне законодавство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Швеція розраховує стати членом НАТО до липневого саміту.

Туреччина продовжує накладати своє вето після того, як звинуватила Швецію в розміщенні курдських "терористичних організацій", тоді як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вона поширює "відверту брехню" про верховенство права в його країні.

Ми також писали, що опозиція в Туреччині, на відміну від діючої влади, обіцяє швидко ратифікувати вступ Швеції в НАТО в разі перемоги

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