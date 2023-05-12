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В НАТО предполагают, что членство Швеции не смогут одобрить саммит в Вильнюсе, - СМИ

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Украина, Пятница 12 мая 2023 19:37
В НАТО предполагают, что членство Швеции не смогут одобрить саммит в Вильнюсе, - СМИ Фото: Швеция может не вступить в Альянс перед саммитом в Вильнюсе (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Североатлантическом альянсе допускают, что вето на вступление Швеции не получится преодолеть до саммита в Вильнюсе, который состоится в начале июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sveriges Radio.

Журналистам стало известно, что ключевые чиновники в штаб-квартире НАТО уже обсуждают необходимость готовиться к сценарию, что Швеция на момент саммита в Вильнюсе все еще не завершит процедуру вступления.

По данным издания, после вступления Финляндии в НАТО, союзники усилили дипломатическое давление на Анкару и Будапешт, призывая ратифицировать вступление Швеции - но пока без желаемого результата.

Отметим, несмотря на реалистичность негативного сценария, шансы на завершение вступления Швеции в следующий месяц остаются.

Одним из главных факторов являются выборы в Турции - после них, в случае победы Эрдогана, Анкара может снять вето и потому, что это перестанет быть элементом заигрывания с консервативным электоратом, и потому, что в Швеции вступит в силу новое антитеррористическое законодательство.

Напомним, ранее мы писали, что Швеция рассчитывает стать членом НАТО до июльского саммита.

Турция продолжает накладывать свое вето после того, как обвинила Швецию в размещении курдских "террористических организаций", в то время как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что она распространяет "откровенную ложь" о верховенстве права в его стране.

Мы также писали, что оппозиция в Турции в отличие от действующей власти обещает быстро ратифицировать вступление Швеции в НАТО в случае победы

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