UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У НАТО пригрозили РФ "руйнівними наслідками", якщо та вдарить по Україні ядеркою

16:27 20.05.2026 Ср
2 хв
Нові ядерні навчання Путіна та Лукашенка змусили Рютте вийти з різкою заявою
aimg Марія Науменко
Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія зіткнеться з "руйнівними наслідками", якщо наважиться застосувати ядерну зброю проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рютте під час пресконференції в Брюсселі.

Читайте також: Навіщо Путіну ядерні навчання з Білоруссю: у ЦПД назвали три цілі Кремля

Під час брифінгу генсека НАТО попросили прокоментувати спільні російсько-білоруські навчання щодо ядерного потенціалу, які стартували цього тижня.

"Вони знають, що якщо це трапиться - наслідки будуть руйнівними", - заявив Рютте, відповідаючи на запитання про можливе застосування Росією ядерної зброї проти України.

Водночас він наголосив, що НАТО уважно стежить за перебігом цих навчань.

Ядерні навчання РФ та Білорусі

Нагадаємо, 18 травня у Білорусі стартували спільні з Росією навчання з бойового застосування ядерної зброї. До маневрів залучили ракетні війська та авіацію, а тренування проходять під керівництвом Генштабу ЗС Білорусі.

Під час навчань військові відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів, їх підготовку до застосування, а також дії у непідготовлених районах по всій території країни. У Міноборони Білорусі стверджують, що маневри не спрямовані проти третіх держав.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія використовує ядерні навчання як інструмент тиску на союзників України та намагається продемонструвати силу на тлі проблем на фронті.

Всі деталі про нові провокації Москви і Мінська - в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяЯдерна зброяНАТОМарк Рютте