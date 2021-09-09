UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В НАТО предупредили талибов, что Афганистан не станет убежищем для террористов

Автор: Наталья Скороход

В НАТО сделали предупреждение талибам, которые захватили власть в Афганистане и сформировали правительство. Это произошло во время онлайн-встречи министров иностранных дел по ситуации в Афганистане

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО в Twitter.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не допустит, чтоб страна стала убежищем для террористов.

"НАТО и все международное сообщество не признают, что страна снова станет убежищем для террористов", - говорится в сообщении.

Он также напомнил представителям "Талибана" об обязательствах в отношении прав человека.

"Талибан" должен выполнить свои обязательства, в том числе в отношении прав человека и безопасного выезда", - отметил Столтенберг.

Напомним, что в ЕС раскритиковали новое правительство Афганистана. Там утверждают, талибы не выполнили основные обещания.

Ранее сообщалось, что талибы запретили проводить протесты без получения разрешения.

Читайте РБК-Украина в Google News
АфганистанНАТО