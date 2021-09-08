Талибы заявили, что не запрещали протесты в Афганистане, но теперь надо просить разрешение

Радикальное движение "Талибан" заявило, что протесты в Афганистане не запрещены. Однако для их проведения необходимо запрашивать разрешение в Министерстве юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление талибов .

"В течение нескольких дней в Кабуле и ряде других провинций, люди вышли на улицы во имя предвзятых кругов под предлогом демонстраций, подрыва безопасности, запугивания мирных жителей и нарушения нормальной жизни", - говорится в заявлении.

При этом талибы попросили воздержаться от протестов.