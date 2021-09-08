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Талибы заявили, что не запрещали протесты в Афганистане, но теперь надо просить разрешение

Новина українською →
Среда 08 сентября 2021 21:04
Талибы заявили, что не запрещали протесты в Афганистане, но теперь надо просить разрешение Фото: в Афганистане для проведения протестов необходимо просить разрешене (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Радикальное движение "Талибан" заявило, что протесты в Афганистане не запрещены. Однако для их проведения необходимо запрашивать разрешение в Министерстве юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление талибов.

"В течение нескольких дней в Кабуле и ряде других провинций, люди вышли на улицы во имя предвзятых кругов под предлогом демонстраций, подрыва безопасности, запугивания мирных жителей и нарушения нормальной жизни", - говорится в заявлении.

При этом талибы попросили воздержаться от протестов.

"В этом случае всех соотечественников просят пока не пытаться начинать демонстрации под каким-либо именем или названием. Поскольку демонстрации должны быть законными, сначала необходимо получить разрешение в Министерстве юстиции и уведомить органы безопасности, чтобы обеспечить их безопасность", - говорится в заявлении.

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