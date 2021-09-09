У НАТО попередили талібів, що Афганістан не стане притулком для терористів

У НАТО зробили попередження талібам, які захопили владу в Афганістані і сформували уряд. Це сталося під час онлайн-зустрічі міністрів закордонних справ щодо ситуації в Афганістані
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО у Twitter.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не допустить, аби країна стала притулком для терористів.
"НАТО і вся міжнародна спільнота не визнають, що країна знову стане притулком для терористів", - йдеться в повідомленні.
Він також нагадав представникам "Талібану" про зобов'язання щодо прав людини.
"Талібан" повинен виконати свої зобов'язання, в тому числі щодо прав людини і безпечного виїзду", - зазначив Столтенберг.
Нагадаємо, що в ЄС розкритикували новий уряд Афганістану. Там стверджують, таліби не виконали основні обіцянки.
Раніше повідомлялося, що таліби заборонили проводити протести без отримання дозволу.