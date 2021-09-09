У НАТО попередили талібів, що Афганістан не стане притулком для терористів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не допустить, аби країна стала притулком для терористів.

"НАТО і вся міжнародна спільнота не визнають, що країна знову стане притулком для терористів", - йдеться в повідомленні.

Він також нагадав представникам "Талібану" про зобов'язання щодо прав людини.

"Талібан" повинен виконати свої зобов'язання, в тому числі щодо прав людини і безпечного виїзду", - зазначив Столтенберг.