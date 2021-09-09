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У НАТО попередили талібів, що Афганістан не стане притулком для терористів

Автор: Наталья Скороход

У НАТО зробили попередження талібам, які захопили владу в Афганістані і сформували уряд. Це сталося під час онлайн-зустрічі міністрів закордонних справ щодо ситуації в Афганістані

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО у Twitter.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не допустить, аби країна стала притулком для терористів.

"НАТО і вся міжнародна спільнота не визнають, що країна знову стане притулком для терористів", - йдеться в повідомленні.

Він також нагадав представникам "Талібану" про зобов'язання щодо прав людини.

"Талібан" повинен виконати свої зобов'язання, в тому числі щодо прав людини і безпечного виїзду", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, що в ЄС розкритикували новий уряд Афганістану. Там стверджують, таліби не виконали основні обіцянки.

Раніше повідомлялося, що таліби заборонили проводити протести без отримання дозволу.

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АфганистанНАТО