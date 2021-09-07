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Талибы объявили новый состав правительства Афганистана

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Кабул, Вторник 07 сентября 2021 18:02
Талибы объявили новый состав правительства Афганистана Фото: один из лидеров "Талибана" Абдул Гани Барадар стал вице-премьером (twitter com tolonews)
Автор: Сергей Новиков

Террористическое движение "Талибан" объявило новый состав правительства Афганистана. Нынешний состав будет временным, а не постоянным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Его заместителем будет один из лидеров талибов мулла Абдул Гани Барадар.

Также сообщается, что министром разведки назначен мулла Абдул Хак Васик, министром обороны - сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.

МВД Афганистана возглавит сын основателя "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани, Министерство культуры и информации - официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Главой Министерство иностранных дел Афганистана назначен мулла Амир Хан Муттаки.

Напомним, талибы несколько дней откладывали объявление нового состава правительства из-за разногласий между лидерами.

Ранее предполагалось, что его возглавит Абдул Гани Барадар.

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Талибан Афганистан
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