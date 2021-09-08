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ЕС раскритиковал новое правительство Афганистана, созданное талибами

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Европа, Среда 08 сентября 2021 23:59
ЕС раскритиковал новое правительство Афганистана, созданное талибами Фото: ЕС раскритиковал правительство, созданное талибами (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Евросоюз раскритиковал состав нового правительства в Афганистане, созданный талибами. В ЕС утверждают, что талибы не выполнили обещания о привлечении к власти максимально широких слоев населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В Евросоюзе утверждают, что состав переходного правительства Афганистана, созданный талибами, не отражает этнического и религиозного многообразия страны. Также "Талибан" не представил "инклюзивного и представительного" правительства.

Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Петер Стано напомнил о вызывающих обеспокоенность сообщениях СМИ о том, что талибы не соблюдают международных обязательств в сфере защиты прав человека. Так он отреагировал на разгон демонстрации в Кабуле, в которой участвовали женщины. Тогда боевики "Талибана" стреляли в воздух, чтобы разогнать людей.

Также заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович призвал талибов уважать права женщин и основные свободы.

"Мы очень внимательно наблюдаем за поведением нового правительства Афганистана", - подчеркнул он.

Напомним, что ЕС не будет спешить с признанием власти талибов в Афганистане. Там выдвинули условия.

Ранее сообщалось, что талибы разогнали женщин, которые вышли отстаивать свои права. Для разгона применяли оружие и слезоточивый газ.

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