НАТО повинно взяти відповідальність. Подоляк назвав очікування від саміту у Вільнюсі

НАТО повинно припинити звертати увагу на погрози Російської Федерації й самостійно визначити стратегію розвитку.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
За словами радника голови Офісу президента, під час саміту в Вільнюсі, Альянс повинен:
"Але для цього колективному НАТО треба перестати боятися відповідальності", - пише Подоляк.
У Вільнюсі розпочався дводенний саміт Північноатлантичного союзу під час якого Україна бажає отримати сигнал про те, що вона стане наступним членом Альянсу після завершення війни з Росією.
Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо інтеграції України. Тим часом очікується, що текст комюніке Північноатлантичного Альянсу щодо України буде оприлюднено вже сьогодні.
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