НАТО должна взять ответственность. Подоляк назвал ожидания от саммита в Вильнюсе

По словам советника главы Офиса президента, во время саммита в Вильнюсе, Альянс должен:

вернуть себе субъектность и самостоятельно определять стратегию развития, не обращая внимания на угрозы и запреты России;

исправить ошибки Бухарестского саммита в 2008 году, когда "открытые двери оказались не совсем открытыми";

внести коррективы в понимание, что такое современная война и каким должен быть коллективный ВПК;

четко зафиксировать обязательное будущее Украины в едином дееспособном военном Альянсе.

"Но для этого коллективному НАТО надо перестать бояться ответственности", - пишет Подоляк.

Саммит НАТО в Вильнюсе

В Вильнюсе начался двухдневный саммит Североатлантического союза, в ходе которого Украина желает получить сигнал о том, что она станет следующим членом Альянса после завершения войны с Россией.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по интеграции Украины. Тем временем ожидается, что текст коммюнике Североатлантического Альянса по Украине будет обнародован уже сегодня.