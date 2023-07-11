Комюніке НАТО по Україні оприлюднять вже сьогодні, - Столтенберг
Сьогодні, 11 липня, буде оприлюднений текск комюніке Північноатлантичного Альянсу щодо України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час брифінгу.
Як відзначив Столтенберг, наразі найважливішим завданням є продовження надання військової допомоги Україні.
"Текст комюніке буде опублікованим сьогодні. Я впевнений, що наші члени підтримають Україну. Це все про те, що Україна наблизиться до НАТО", - додав Столтенберг.
Саміт НАТО у Вільнюсі
У Вільнюсі стартує дводенний саміт Північноатлантичного союзу. Київ, зі свого боку, очікує отримати сигнал від країн-членів НАТО про те, що після завершення війни з Росією Україна стане наступним членом Альянсу.
Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо інтеграції України.
Столтенберг, зі свого боку, впевнений у тому, що НАТО ухвалить серйозні рішення щодо України. Відповідаючи на питання про запрошення Києва до Північноатлантичного союзу, генеральний секретар відповів: "Ми зараз фіналізуємо комюніке, різні елементи будуть у ньому".
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