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НАТО повинно взяти відповідальність. Подоляк назвав очікування від саміту у Вільнюсі

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Вівторок 11 липня 2023 14:25
НАТО повинно взяти відповідальність. Подоляк назвав очікування від саміту у Вільнюсі Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

НАТО повинно припинити звертати увагу на погрози Російської Федерації й самостійно визначити стратегію розвитку.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

За словами радника голови Офісу президента, під час саміту в Вільнюсі, Альянс повинен:

  • повернути собі суб'єктність і самостійно визначати стратегію розвитку, не звертаючи уваги на погрози та заборони Росії;
  • виправити помилки Бухарестського саміту у 2008 році, коли "відкриті двері виявилися не зовсім відкритими";
  • внести корективи до розуміння, що таке сучасна війна і яким має бути колективний ВПК;
  • чітко зафіксувати обов'язкове майбутнє України у єдиному дієздатному військовому Альянсі.

"Але для цього колективному НАТО треба перестати боятися відповідальності", - пише Подоляк.

Саміт НАТО у Вільнюсі

У Вільнюсі розпочався дводенний саміт Північноатлантичного союзу під час якого Україна бажає отримати сигнал про те, що вона стане наступним членом Альянсу після завершення війни з Росією.

Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо інтеграції України. Тим часом очікується, що текст комюніке Північноатлантичного Альянсу щодо України буде оприлюднено вже сьогодні.

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