ua ru
Вт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НАТО должна взять ответственность. Подоляк назвал ожидания от саммита в Вильнюсе

Новина українською →
Вторник 11 июля 2023 14:25
НАТО должна взять ответственность. Подоляк назвал ожидания от саммита в Вильнюсе Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО должно перестать обращать внимание на угрозы Российской Федерации и самостоятельно определить стратегию развития.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

По словам советника главы Офиса президента, во время саммита в Вильнюсе, Альянс должен:

  • вернуть себе субъектность и самостоятельно определять стратегию развития, не обращая внимания на угрозы и запреты России;
  • исправить ошибки Бухарестского саммита в 2008 году, когда "открытые двери оказались не совсем открытыми";
  • внести коррективы в понимание, что такое современная война и каким должен быть коллективный ВПК;
  • четко зафиксировать обязательное будущее Украины в едином дееспособном военном Альянсе.

"Но для этого коллективному НАТО надо перестать бояться ответственности", - пишет Подоляк.

Саммит НАТО в Вильнюсе

В Вильнюсе начался двухдневный саммит Североатлантического союза, в ходе которого Украина желает получить сигнал о том, что она станет следующим членом Альянса после завершения войны с Россией.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по интеграции Украины. Тем временем ожидается, что текст коммюнике Североатлантического Альянса по Украине будет обнародован уже сегодня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Офис президента Война в Украине
NEWS
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО