НАТО посилює протиповітряну оборону в Чорноморському регіоні, - Рютте

НАТО посилює свою протиповітряну оборону в Чорному морі. Наразі союзники приймають на озброєння сотні бойових літаків п'ятого покоління.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку.

Рютте зазначив, що війна Росії проти України підкреслила потребу в потужній протиповітряній обороні. Це залишається одним із ключових пріоритетів Альянсу.

"Тому сьогодні ми також говорили про те, як члени Альянсу працюють разом над забезпеченням повітряного простору Румунії. Неодноразові вторгнення російських дронів і ракет в повітряний простір НАТО є нерозважливими, небезпечними та неприйнятними", - наголосив він.

За словами генсека, НАТО вже посилило протиповітряну оборону на своєму східному фланзі. Наразі союзники приймають на озброєння сотні бойових літаків п'ятого покоління.

"НАТО сприймає безпеку Чорноморського регіону дуже серйозно. Ми готові надавати допомогу, захищати та обороняти кожного члена Альянсу", - наголосив Рютте.