У Румунію вночі залетів невідомий об'єкт: для перехоплення підіймали авіацію

У Румунію вночі 19 жовтня залетіла невідома повітряна ціль. Через це Румунія підіймала авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Як зазначається, близько 02:30 радари зафіксували в районі Чорного моря "малу повітряну ціль". Румунія вирішила підняти винищувачі, оскільки ціль рухалася у напрямку держкордону.

Для відстеження у повітря підняли чотири літаки - два румунських F-16 та два іспанських F-18.

Також сигнал радару вказував на порушення держкордону Румунії близько 4:00 у районі Гура-Портіцей. Це район північніше великого портового міста Констанца. У регіоні рекомендували оголосити повітряну тривогу.

У Міноборони зазначили, що ціль залетіла на 19 кілометрів. Винищувачі візуально не спостерігали її. Ціль зникла з радарів південніше Коджалака приблизно о 04:30. Повітряну тривогу скасували о 5:10.

Міноборони наказало обстежити район можливого падіння об’єкта.