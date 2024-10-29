Румунія ухвалить закон, щоб збивати російські "шахеди"

Міністерство оборони Румунії оприлюднило проект закону, який дозволяє збивати безпілотники, які незаконно порушують її повітряний простір, виходячи з рівня загрози та ризиків для людського життя та майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Законопроект встановлює конкретні умови, за яких Румунія контролюватиме використання свого повітряного простору як пілотованими, так і безпілотними літальними апаратами.

"На рівні Європейського Союзу продовжуються зусилля щодо формування єдиного підходу до безпілотних літальних апаратів, а також щодо встановлення заходів щодо протидії ризикам", - йдеться у законопроекті.

Однак "військові дії на Чорному морі, масштабне збільшення використання БПЛА як військових, так і адаптованих для військових цілей, продовжують створювати серйозні ризики на кордоні з Україною та поблизу прикордонної зони Румунії", зазначають у Міноборони Румунії.

Заходи, запропоновані для пілотованих літальних апаратів, мають поступовий характер: від встановлення розташування та ідентифікації літального апарату до спроб контакту, перехоплення та попереджувальних пострілів.

Пілотований літак, що летів без дозволу, міг бути знищений тільки в тому випадку, якщо він робив атаку або агресивно реагував на перехоплення.

Безпілотні літальні апарати, найчастіше дрони, можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль залежно від рівня загрози. Знищення – це крайній захід.

Відповідно до запропонованого закону, союзні системи, присутні в Румунії, також можуть брати участь у будь-яких діях відповідно до договорів про колективну оборону з державами-членами НАТО та ЄС.

Остаточне схвалення парламенту відбудеться після того, як закон схвалить уряд.

Румунія, яка має спільний кордон з Україною завдовжки 650 км, за останній рік неодноразово стикалася з падінням фрагментів російських безпілотників на своїй території, оскільки Москва атакувала українську портову інфраструктуру.