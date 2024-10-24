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Третій інцидент за тиждень. У Румунію залетіли два російські безпілотники

Четвер 24 жовтня 2024 08:44
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Третій інцидент за тиждень. У Румунію залетіли два російські безпілотники Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Румунії радіолокаційні системи знову зафіксували два сигнали, імовірно від безпілотників. Вони порушили повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це вже третій подібний випадок за менш ніж тиждень.

Сигнали були зафіксовані в південно-східних повітах Констанца і Тулча, останній з яких межує з Україною через Дунай. Незважаючи на підняті в повітря винищувачі, візуального контакту з цілями встановити не вдалося, і радари втратили їх із поля зору.

Подібні інциденти вже відбувалися минулого тижня, коли два безпілотники були виявлені радарами, але винищувачі також не змогли їх ідентифікувати, і місця падіння об'єктів не були знайдені.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чіолаку припустив, що ці події можуть бути пов'язані з кібератаками.

Ситуація викликає занепокоєння на тлі регулярних падінь фрагментів російських безпілотників на територію Румунії, країни-члена ЄС і НАТО.

Інциденти відбуваються на тлі атак Москви на українську портову інфраструктуру. Особливо посилилися побоювання у вересні, коли повітряний простір Румунії та Латвії було порушено російськими безпілотниками.

Нічна атака "Шахедів"

Увечері 23 жовтня російські окупанти знову атакували Україну, запустивши ударні безпілотники типу "Шахед".

У Києві повітряну тривогу було оголошено близько 22:00 через загрозу атаки безпілотників. Друга сирена пролунала близько 01:43, коли розпочалася нова хвиля "Шахедів". У місті та області працювала ППО, чулися вибухи. Повітряна тривога завершилася о 03:37.

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