Третій інцидент за тиждень. У Румунію залетіли два російські безпілотники

У Румунії радіолокаційні системи знову зафіксували два сигнали, імовірно від безпілотників. Вони порушили повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це вже третій подібний випадок за менш ніж тиждень.

Сигнали були зафіксовані в південно-східних повітах Констанца і Тулча, останній з яких межує з Україною через Дунай. Незважаючи на підняті в повітря винищувачі, візуального контакту з цілями встановити не вдалося, і радари втратили їх із поля зору.

Подібні інциденти вже відбувалися минулого тижня, коли два безпілотники були виявлені радарами, але винищувачі також не змогли їх ідентифікувати, і місця падіння об'єктів не були знайдені.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чіолаку припустив, що ці події можуть бути пов'язані з кібератаками.

Ситуація викликає занепокоєння на тлі регулярних падінь фрагментів російських безпілотників на територію Румунії, країни-члена ЄС і НАТО.

Інциденти відбуваються на тлі атак Москви на українську портову інфраструктуру. Особливо посилилися побоювання у вересні, коли повітряний простір Румунії та Латвії було порушено російськими безпілотниками.