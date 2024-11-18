НАТО усиливает противовоздушную оборону в Черноморском регионе, - Рютте

НАТО усиливает свою противовоздушную оборону в Черном море. В настоящее время союзники принимают на вооружение сотни боевых самолетов пятого поколения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.

Рютте отметил, что война России против Украины подчеркнула необходимость мощной противовоздушной обороны. Это остается одним из ключевых приоритетов Североатлантического союза.

"Поэтому сегодня мы также говорили о том, как члены Альянса работают вместе над обеспечением воздушного пространства Румынии. Неоднократные вторжения российских дронов и ракет в воздушное пространство НАТО являются безрассудными, опасными и неприемлемыми", - подчеркнул он.

По словам генсека, НАТО уже усилило противовоздушную оборону на своем восточном фланге. В настоящее время союзники принимают на вооружение сотни боевых самолетов пятого поколения.

"НАТО воспринимает безопасность Черноморского региона очень серьезно. Мы готовы оказывать помощь, защищать и защищать каждого члена Альянса", - подчеркнул Рютте.