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НАТО усиливает противовоздушную оборону в Черноморском регионе, - Рютте

Понедельник 18 ноября 2024 17:41
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НАТО усиливает противовоздушную оборону в Черноморском регионе, - Рютте Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

НАТО усиливает свою противовоздушную оборону в Черном море. В настоящее время союзники принимают на вооружение сотни боевых самолетов пятого поколения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.

Рютте отметил, что война России против Украины подчеркнула необходимость мощной противовоздушной обороны. Это остается одним из ключевых приоритетов Североатлантического союза.

"Поэтому сегодня мы также говорили о том, как члены Альянса работают вместе над обеспечением воздушного пространства Румынии. Неоднократные вторжения российских дронов и ракет в воздушное пространство НАТО являются безрассудными, опасными и неприемлемыми", - подчеркнул он.

По словам генсека, НАТО уже усилило противовоздушную оборону на своем восточном фланге. В настоящее время союзники принимают на вооружение сотни боевых самолетов пятого поколения.

"НАТО воспринимает безопасность Черноморского региона очень серьезно. Мы готовы оказывать помощь, защищать и защищать каждого члена Альянса", - подчеркнул Рютте.

Русские дроны в Румынии

Напомним, российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии во время атак на Украину. Это происходит в основном, когда оккупанты пытаются атаковали Одесскую область.

Также в Румынии находили обломки русских беспилотников. Румынские военные для защиты поднимают истребители F-16, но российские дроны не сбивают.

Недавно стало известно, что Румыния планирует принять закон, чтобы сбивать российские "Шахеды".

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НАТО ПВО Марк Рютте
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