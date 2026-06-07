НАТО посилює оборону "новачків" через російську загрозу
НАТО розпочало масштабну операцію для зміцнення оборонних позицій Швеції та Фінляндії. На території нових членів Альянсу офіційно запрацювали підрозділи швидкого реагування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонське видання ERR.
Стратегічне посилення флангу
За інформацією видання, сухопутні війська НАТО цими вихідними розпочали операції, спрямовані на зміцнення безпеки двох нових членів блоку.
За словами командувача Об'єднаними силами НАТО в Європі, генерала США Алексуса Гринкевича, оточення цих країн є одним із стратегічно найважливіших та найскладніших регіонів у світі.
Для оперативного захисту північно-східного флангу було запущено нове міжнародне військове об'єднання:
- Forward Land Forces Finland (FLF) - сухопутні війська передового розгортання у Фінляндії, які діятимуть як підрозділ швидкого реагування
- Шведська бойова група - офіційно увійшла до складу новоствореної військової частини минулої суботи
Аналогічні оборонні підрозділи сухопутних військ Альянсу вже тривалий час функціонують в інших країнах Європи, зокрема в Болгарії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччині.
Чому цей регіон критично важливий
Швеція та Фінляндія мають стратегічне географічне розташування. Вони контролюють узбережжя водного шляху, який російський флот використовує для переміщення військових кораблів між Санкт-Петербургом та Калінінградом.
Крім того, Фінляндія має протяжний спільний кордон із Російською Федерацією та історичний досвід протистояння агресії - країна двічі воювала проти Радянського Союзу під час Другої світової війни.
Небезпека нападу Росії на НАТО
Нагадаємо, командувач збройних сил Латвії Каспарс Пуданс заявляв, що Росія накопичила значну перевагу у кількості та швидкості виробництва дронів. На його думку, Кремль спробує скористатися цим вікном можливостей до кінця 2028 року, поки країни НАТО не завершать власне переозброєння.
Водночас у європейських столицях зростає занепокоєння, що РФ може розширити конфлікт на Європу значно раніше. Західні посадовці побоюються потенційного удару по країнах Балтії, островах у Балтійському морі або територіях Альянсу в Арктиці у найближчі 12 місяців на тлі зменшення американської присутності та можливої енергетичної кризи.
Через такі ризики Німеччина вже ухвалила свою першу в історії військову стратегію, де Росія офіційно визнана головною загрозою безпеці. Берлін розпочав підготовку Бундесверу до відбиття можливої агресії та планує створити найпотужнішу конвенційну армію на європейському континенті.