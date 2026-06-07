НАТО усиливает оборону "новичков" из-за российской угрозы

НАТО начало масштабную операцию для укрепления оборонительных позиций Швеции и Финляндии. На территории новых членов Альянса официально заработали подразделения быстрого реагирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонское издание ERR .

Стратегическое усиление фланга

По информации издания, сухопутные войска НАТО в эти выходные начали операции, направленные на укрепление безопасности двух новых членов блока.

По словам командующего Объединенными силами НАТО в Европе, генерала США Алексуса Гринкевича, окружение этих стран является одним из стратегически важных и самых сложных регионов в мире.

Для оперативной защиты северо-восточного фланга было запущено новое международное военное объединение:

Forward Land Forces Finland (FLF) - сухопутные войска передового развертывания в Финляндии, которые будут действовать как подразделение быстрого реагирования

- сухопутные войска передового развертывания в Финляндии, которые будут действовать как подразделение быстрого реагирования Шведская боевая группа - официально вошла в состав вновь созданной воинской части в минувшую субботу

Аналогичные оборонительные подразделения сухопутных войск Альянса уже длительное время функционируют в других странах Европы, в частности в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии.

Почему этот регион критически важен

Швеция и Финляндия имеют стратегическое географическое расположение. Они контролируют побережье водного пути, который российский флот использует для перемещения военных кораблей между Санкт-Петербургом и Калининградом.

Кроме того, Финляндия имеет протяженную общую границу с Российской Федерацией и исторический опыт противостояния агрессии - страна дважды воевала против Советского Союза во время Второй мировой войны.