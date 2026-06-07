НАТО усиливает оборону "новичков" из-за российской угрозы
НАТО начало масштабную операцию для укрепления оборонительных позиций Швеции и Финляндии. На территории новых членов Альянса официально заработали подразделения быстрого реагирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонское издание ERR.
Стратегическое усиление фланга
По информации издания, сухопутные войска НАТО в эти выходные начали операции, направленные на укрепление безопасности двух новых членов блока.
По словам командующего Объединенными силами НАТО в Европе, генерала США Алексуса Гринкевича, окружение этих стран является одним из стратегически важных и самых сложных регионов в мире.
Для оперативной защиты северо-восточного фланга было запущено новое международное военное объединение:
- Forward Land Forces Finland (FLF) - сухопутные войска передового развертывания в Финляндии, которые будут действовать как подразделение быстрого реагирования
- Шведская боевая группа - официально вошла в состав вновь созданной воинской части в минувшую субботу
Аналогичные оборонительные подразделения сухопутных войск Альянса уже длительное время функционируют в других странах Европы, в частности в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии.
Почему этот регион критически важен
Швеция и Финляндия имеют стратегическое географическое расположение. Они контролируют побережье водного пути, который российский флот использует для перемещения военных кораблей между Санкт-Петербургом и Калининградом.
Кроме того, Финляндия имеет протяженную общую границу с Российской Федерацией и исторический опыт противостояния агрессии - страна дважды воевала против Советского Союза во время Второй мировой войны.
Опасность нападения России на НАТО
Напомним, командующий вооруженных сил Латвии Каспарс Пуданс заявлял, что Россия накопила значительное преимущество в количестве и скорости производства дронов. По его мнению, Кремль попытается воспользоваться этим окном возможностей до конца 2028 года, пока страны НАТО не завершат собственное перевооружение.
В то же время в европейских столицах растет беспокойство, что РФ может расширить конфликт на Европу значительно раньше. Западные чиновники опасаются потенциального удара по странам Балтии, островам в Балтийском море или территориям Альянса в Арктике в ближайшие 12 месяцев на фоне уменьшения американского присутствия и возможного энергетического кризиса.
Из-за таких рисков Германия уже приняла свою первую в истории военную стратегию, где Россия официально признана главной угрозой безопасности. Берлин начал подготовку Бундесвера к отражению возможной агрессии и планирует создать самую мощную конвенционную армию на европейском континенте.