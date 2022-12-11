НАТО посилить допомогу Молдові через гібридні погрози Росії
НАТО та інші партнери Молдови посилять оборонну допомогу для неї через спроби Росії дестабілізувати ситуацію у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як заявила в інтерв'ю CNN президент Молдови Майя Санду, хоча загрози безпосереднього військового вторгнення до Молдови з боку РФ зараз немає, Росія не залишає спроб проводити проти країни "гібридні атаки" для дестабілізації внутрішнього становища. У зв'язку з цим партнери Молдови, у тому числі НАТО, посилюють взаємодію з Кишиневом для зміцнення оборонної сфери.
"Крім посилення пропаганди, Росія використовує як частину гібридної війни постачання енергоресурсів. Так, "Газпром" всупереч укладеному контракту обмежив постачання газу до Молдови на 60%, і це попри те, що Молдова купує у Росії газ за дуже високою ціною", - розповіла Санду.
Вона зауважила, що країна отримує дедалі більше допомоги в оборонній сфері від країн НАТО, а також підтримку інших зовнішніх партнерів.
"Ми зробили певні запити для нашого оборонного сектора. Ми розуміємо, що допомога Україні залишається головним пріоритетом, але також сподіваємось отримати допомогу для посилення нашої обороноздатності", - сказала президент.
На запитання щодо перепон з боку Росії на шляху до Євросоюзу, Санду заявила, що Молдова є незалежною державою і сама приймає важливі для неї рішення.
"Це рішення наше та країн-членів Євросоюзу, і це зовсім не справа Росії", - наголосила лідер Молдови.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Путін висловив невдоволення тим, що Молдова зберігає резерви газу, який закуповується у Росії, в трубопроводі України. Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця різко прокоментувала його заяву.
Нагадаємо, російський газовий монополіст заявив, що газ, призначений для Молдови, нібито осідає на території України. Після погроз "Газпрому" скоротити транзит через Україну газ в Європі подорожчав на 4%.
Крім того, ми писали, що спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив: польоти будь-яких ракет через Молдову - це провина Росії.
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