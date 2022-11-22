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Газ у Європі подорожчав після погроз "Газпрому" скоротити транзит через Україну

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Україна, Вівторок 22 листопада 2022 14:04
Газ у Європі подорожчав після погроз "Газпрому" скоротити транзит через Україну Фото: "Газпром" загрожує припинити поставки газу через Україну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російський газовий монополіст заявив, що газ, призначений для Молдови, нібито осідає на території України. Після погроз "Газпрому" скоротити транзит через Україну газ у Європі подорожчав на 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Газпрому".

"Газпром" стверджує, що обсяг газу, що подається "Газпромом" на ДВС "Суджа" для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, який передається на кордоні України з Молдовою. Сумарний накопичений обсяг осідання нібито становить 52,52 млн кубометрів газу.

"При збереженні транзитного дисбалансу через Україну для споживачів Молдови, 28 листопада з 10:00 "Газпром" розпочне скорочення подачі газу на ДВС "Суджа" для транзиту через Україну в обсязі добової недопоставки", - йдеться у повідомленні.

Після заяви "Газпрому" газ на біржі TTF у Нідерландах подорожчав на 4% до 1280 доларів за тисячу кубометрів.

Станом на 22 листопада через ГІС "Суджа" проходить 42,9 млн кубометрів російського газу на добу для експорту до країн ЄС територією України.

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