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Польоти будь-яких ракет через Молдову - це вина Росії, - спікер парламенту

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Кишинів, Четвер 08 грудня 2022 20:06
Польоти будь-яких ракет через Молдову - це вина Росії, - спікер парламенту Фото: польоти будь-яких ракет через Молдову - це вина Росії, заявив Гросу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Незалежно від результатів розслідування про падіння ракети в саду неподалік Бричан, вина в тому, що трапилося, лежить на Росії.

Про це заявив спікер парламенту Молдови Ігор Гросу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Незалежно від того, яким буде висновок, будь-які ракети, польоти через Молдову - це все вина Російської Федерації, яка розв'язала жахливу війну, лихо в Європі в XXI столітті. Розслідування покаже, чи була ракета в арсеналі Росії чи системі ППО України. Але це мало що змінює", - наголосив Гросу.

За його словами, зараз інженери і прокурори вивчають уламки ракети, що впала біля Бричан. Після завершення розслідування МЗС Молдови може знову викликати посла Росії на консультацію. При цьому він також наголосив, що країні необхідно розвивати систему оборони.

Нагадаємо, 5 грудня під час масованого обстрілу України Росією на територію Молдови впала ракета.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що до інциденту точно має відношення Російська Федерація.

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