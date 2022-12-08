Польоти будь-яких ракет через Молдову - це вина Росії, - спікер парламенту

Незалежно від результатів розслідування про падіння ракети в саду неподалік Бричан, вина в тому, що трапилося, лежить на Росії.

"Незалежно від того, яким буде висновок, будь-які ракети, польоти через Молдову - це все вина Російської Федерації, яка розв'язала жахливу війну, лихо в Європі в XXI столітті. Розслідування покаже, чи була ракета в арсеналі Росії чи системі ППО України. Але це мало що змінює", - наголосив Гросу.

За його словами, зараз інженери і прокурори вивчають уламки ракети, що впала біля Бричан. Після завершення розслідування МЗС Молдови може знову викликати посла Росії на консультацію. При цьому він також наголосив, що країні необхідно розвивати систему оборони.