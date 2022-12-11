НАТО усилит помощь Молдове из-за гибридных угроз России

НАТО и другие партнеры Молдовы усилят оборонную помощь для нее из-за попыток России дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как заявила в интервью CNN президент Молдовы Майя Санду, хотя угрозы непосредственного военного вторжения в Молдову со стороны РФ сейчас нет, Россия не оставляет попыток проводить против страны "гибридные атаки" для дестабилизации внутреннего положения. В этой связи партнеры Молдовы, в том числе НАТО, усиливают взаимодействие с Кишиневом для укрепления оборонной сферы.

"Кроме усиления пропаганды, Россия использует как часть гибридной войны поставки энергоресурсов. Так, "Газпром" вопреки заключенному контракту ограничил поставки газа в Молдову на 60%, и это несмотря на то, что Молдова покупает у России газ по очень высокой цене", - рассказала Санди.

Она отметила, что страна получает все больше помощи в оборонной сфере от стран НАТО, а также поддержку других внешних партнеров.

"Мы сделали определенные запросы для нашего оборонного сектора. Мы понимаем, что помощь Украине остается главным приоритетом, но также надеемся получить помощь для усиления нашей обороноспособности", - сказала президент.

На вопрос о преградах со стороны России на пути в Евросоюз, Санду заявила, что Молдова является независимым государством и сама принимает важные для нее решения.

"Это решение наше и стран-членов Евросоюза, и это совсем не дело России", - подчеркнула лидер Молдовы.