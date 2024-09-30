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НАТО посилило моніторинг повітряного простору Румунії після падіння російських дронів

Фото: літак дальнього радіолокаційного стеження НАТО (ac.nato.int)
Автор: Тетяна Степанова

НАТО з 29 вересня розпочало додаткове спостереження за повітряним простором Румунії. Альянс залучив ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Об’єднаного командування Військово-повітряних сил НАТО.

"Рішення про польоти AWACS, ухвалене за рекомендацією Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних НАТО в Європі, допоможе підтримати посилену присутність Альянсу в регіоні та відстежувати російську військову активність", - йдеться в повідомленні.

У НАТО зазначили, що літаки спостереження здійснюють моніторинг російської військової активності на кордонах Альянсу та посилюють здатність Румунії реагувати на повітряні загрози поблизу її кордонів.

Наголошується, що польоти відбуватимуться виключно над територією НАТО та здійснюватимуться з авіабази Превеза в Греції.

Російські дрони на території Румунії

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Румунія неодноразово повідомляла, що виявляла на своїй території уламки російських дронів.

Окрім того, за даними Повітряних сил, у ніч на 8 вересня російський дрон залетів у Румунію з Одеської області. Тоді ж мешканці прикордонних з Україною румунських повітів отримали сповіщення про загрозу падіння об'єктів.

А 27 вересня у Румунії оголошували тривогу для жителів північної частини повіту Тулча. Причиною стало виявлення групи російських безпілотників, які прямували до українських цілей на кордоні з Румунією.

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