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НАТО усилило мониторинг воздушного пространства Румынии после падения российских дронов

Фото: самолет дальнего радиолокационного слежения НАТО (ac.nato.int)
Автор: Татьяна Степанова

НАТО с 29 сентября начало дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии. Альянс привлек еще один самолет дальней радиолокационной слежки (AWACS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Объединенного командования Военно-воздушных сил НАТО.

"Решение о полетах AWACS, принятое по рекомендации Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными НАТО в Европе, поможет поддержать усиленное присутствие Альянса в регионе и отслеживать российскую военную активность", - говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что самолеты наблюдения осуществляют мониторинг российской военной активности на границах Альянса и усиливают способность Румынии реагировать на воздушные угрозы вблизи ее границ.

Отмечается, что полеты пройдут исключительно над территорией НАТО и будут осуществляться с авиабазы Превеза в Греции.

Российские дроны на территории Румынии

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Румыния неоднократно сообщала, что обнаруживала на своей территории обломки российских дронов.

Кроме того, по данным Воздушных сил, в ночь на 8 сентября российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Тогда же жители приграничных с Украиной румынских уездов получили уведомления об угрозе падения объектов.

А 27 сентября в Румынии объявляли тревогу для жителей северной части уезда Тулча. Причиной стало выявление группы российских беспилотников, направлявшихся к украинским целям на границе с Румынией.

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