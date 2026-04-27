У НАТО порівняли втрати РФ в Україні з Афганською війною та назвали цифри

10:26 27.04.2026 Пн
2 хв
Росія втратила значно більше військових, ніж СССР в Афганістані
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Фото: голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне (Влад Нестеров, РБК-Україна)

Росія щомісяця втрачає в Україні більше людей, ніж СРСР за все десятиліття афганської кампанії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

За словами адмірала, зараз на фронті фактично глухий кут - великих проривів не очікується з жодного боку. Але при цьому Росія щомісяця втрачає близько 35 000 людей.

"Вони втрачають близько 35 000 осіб на місяць. Для порівняння: за всі 10 років афганської війни СРСР втратив 20 000 осіб. Це вражає. Незважаючи на тупикову ситуацію, вони щодня зазнають колосальних втрат. Це неймовірно", - заявив адмірал Каво Драгоне.

Фото: Адмірал НАТО Джузеппе Каво Драгоне розкрив статистику втрат РФ ( Влад Нестеров, РБК-Україна).

Виснаження як стратегія

На питання про шлях до перемоги України у війні адмірал відповів однозначно - це виснаження Росії та її економіки до стану, коли вона не зможе продовжувати війну.

"Так. І якщо протистояння в Ормузькій протоці завершиться, нам потрібно буде повернутися до режиму санкцій тощо. На це я і сподіваюся", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, паралельно в Альянсі та ЄС тривають дискусії про зміцнення оборони. Зокрема, Євросоюз розпочав роботу над уточненням статті 42.7 - пакту про взаємну оборону, який зобов'язує країни допомагати одна одній у разі агресії.

Тим часом Британія розглядає можливість створення "оборонного банку" для переозброєння 10 північноєвропейських союзників - Норвегії, Фінляндії, Швеції та інших.

Ідея змодельована за зразком схеми кредитування ЄС на 150 мільярдів євро, але рішення поки не ухвалено.

