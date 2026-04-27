В НАТО сравнили потери РФ в Украине с Афганской войной и назвали цифры

По словам адмирала, сейчас на фронте фактически тупик - больших прорывов не ожидается ни с одной стороны. Но при этом Россия ежемесячно теряет около 35 000 человек.

Для сравнения: за все 10 лет афганской войны Советский Союз потерял 20 000 человек.

"Они теряют около 35 000 человек в месяц. Для сравнения: за все 10 лет афганской войны СССР потерял 20 000 человек. Это впечатляет. Несмотря на тупиковую ситуацию, они ежедневно несут колоссальные потери. Это невероятно", - заявил адмирал Каво Драгоне.

Истощение как стратегия

На вопрос о пути к победе Украины в войне адмирал ответил однозначно - это истощение России и ее экономики до состояния, когда она не сможет продолжать войну.

"Да. И если противостояние в Ормузском проливе завершится, нам нужно будет вернуться к режиму санкций и тому подобное. На это я и надеюсь", - добавил он.