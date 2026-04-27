40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

В НАТО сравнили потери РФ в Украине с Афганской войной и назвали цифры

10:26 27.04.2026 Пн
2 мин
Россия потеряла значительно больше военных, чем СССР в Афганистане
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Фото: глава Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне (Влад Нестеров, РБК-Украина)

Россия ежемесячно теряет в Украине больше людей, чем СССР за все десятилетие афганской кампании.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По словам адмирала, сейчас на фронте фактически тупик - больших прорывов не ожидается ни с одной стороны. Но при этом Россия ежемесячно теряет около 35 000 человек.

Для сравнения: за все 10 лет афганской войны Советский Союз потерял 20 000 человек.

"Они теряют около 35 000 человек в месяц. Для сравнения: за все 10 лет афганской войны СССР потерял 20 000 человек. Это впечатляет. Несмотря на тупиковую ситуацию, они ежедневно несут колоссальные потери. Это невероятно", - заявил адмирал Каво Драгоне.

Фото: Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне раскрыл статистику потерь РФ ( Влад Нестеров, РБК-Украина).

Истощение как стратегия

На вопрос о пути к победе Украины в войне адмирал ответил однозначно - это истощение России и ее экономики до состояния, когда она не сможет продолжать войну.

"Да. И если противостояние в Ормузском проливе завершится, нам нужно будет вернуться к режиму санкций и тому подобное. На это я и надеюсь", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, параллельно в Альянсе и ЕС продолжаются дискуссии об укреплении обороны. В частности, Евросоюз начал работу над уточнением статьи 42.7 - пакта о взаимной обороне, который обязывает страны помогать друг другу в случае агрессии.

Тем временем Британия рассматривает возможность создания "оборонного банка" для перевооружения 10 североевропейских союзников - Норвегии, Финляндии, Швеции и других.

Идея смоделирована по образцу схемы кредитования ЕС на 150 миллиардов евро, но решение пока не принято.

