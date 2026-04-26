Британія може створити "оборонний банк" для переозброєння Європи проти РФ, - Telegraph

Уряд Британії розглядає плани зі створення "оборонного банку" для переозброєння своїх північноєвропейських союзником проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За даними видання, ці плани можуть бути змодельовані за зразком аналогічної схеми кредитування ЄС на 150 млрд євро, яка передбачена для фінансування закупівель зброї державами-членами блоку.

Що ж стосується "оборонного банку", у разі реалізації він обслуговуватиме 10 північноєвропейських країн НАТО - так звані Об'єднані експедиційні сили. До цього альянсу, крім Британії, входять - Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Данія, Ісландія та Нідерланди.

Якщо вищеописаний банк буде втілено в життя, він дасть змогу фінансувати проєкти в галузі безпеки за рахунок запозичень за нижчими відсотковими ставками.

Але як зазначає The Telegraph, наразі рішення поки що не ухвалено, а переговори мають лише "попередній характер".