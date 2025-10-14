UA

У НАТО попередили, що атаки РФ на енергетику України триватимуть усю зиму

Фото: у НАТО попередили, що атаки РФ на енергетику України триватимуть усю зиму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Росія посилюватиме атаки на енергетичні об'єкти України. До того ж обстріли триватимуть без перерви протягом всієї зими.

Про це повідомив високопосадовець НАТО, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, російська повітряна кампанія проти України триває у великих масштабах, тепер переважно націлюючись на критичну національну інфраструктуру із початком опалювального сезону.

"З нинішнім щоденним темпом понад 180 ударних безпілотників-камікадзе, ми очікуємо, що ця кампанія посилюватиметься й триватиме без перерви протягом зими", - зазначив високопосадовець НАТО.

Він уточнив, що у вересні Росія запустила приблизно 5500 ударних дронів проти України, а в жовтні - вже близько 2400.

"Росія підтримує високий темп ударів, провівши чотири великомасштабні серії атак із використанням свого флоту бомбардувальників дальньої авіації у вересні", - повідомив представник НАТО.

Посадовець зазначив, що Росія більш ніж удвічі збільшила кількість своїх пускових майданчиків для ударних безпілотників-камікадзе з грудня 2023 року, коли вона мала п’ять таких майданчиків.

У середині вересня РФ збудувала новий майданчик у Брянську, обладнаний пусковими установками та зонами зберігання, а нещодавно вперше використала новий пусковий майданчик у Криму.

"Таке збільшення кількості пускових майданчиків для ударних БПЛА відповідає високому темпу запусків, що підвищує їхню інтенсивність і урізноманітнює напрямки та географічну дальність атак", - підкреслив високопосадовець НАТО.

 

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, Росія з початком осені розпочала серію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Основною ціллю ворога є ТЕЦ, ТЕС та інші енергооб'єкти.

Вечері вівторка, 14 жовтня, у низці областей було запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі світло вимикають у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна очікує, що в майбутньому можуть продовжитися проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян. Тому доведеться почати імпорт з ЄС.

