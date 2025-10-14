В НАТО предупредили, что атаки РФ на энергетику Украины будут продолжаться всю зиму

Россия будет усиливать атаки на энергетические объекты Украины. К тому же обстрелы будут продолжаться без перерыва в течение всей зимы.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, российская воздушная кампания против Украины продолжается в больших масштабах, теперь преимущественно нацеливаясь на критическую национальную инфраструктуру с началом отопительного сезона.
"С нынешним ежедневным темпом более 180 ударных беспилотников-камикадзе, мы ожидаем, что эта кампания будет усиливаться и будет продолжаться без перерыва в течение зимы", - отметил высокопоставленный чиновник НАТО.
Он уточнил, что в сентябре Россия запустила около 5500 ударных дронов против Украины, а в октябре - уже около 2400.
"Россия поддерживает высокий темп ударов, проведя четыре крупномасштабные серии атак с использованием своего флота бомбардировщиков дальней авиации в сентябре", - сообщил представитель НАТО.
Чиновник отметил, что Россия более чем вдвое увеличила количество своих пусковых площадок для ударных беспилотников-камикадзе с декабря 2023 года, когда она имела пять таких площадок.
В середине сентября РФ построила новую площадку в Брянске, оборудованную пусковыми установками и зонами хранения, а недавно впервые использовала новую пусковую площадку в Крыму.
"Такое увеличение количества пусковых площадок для ударных БПЛА соответствует высокому темпу запусков, что повышает их интенсивность и разнообразит направления и географическую дальность атак", - подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО.
Напомним, Россия с началом осени начала серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Основной целью врага являются ТЭЦ, ТЭС и другие энергообъекты.
Вечером вторника, 14 октября, в ряде областей были введены аварийные графики отключения электроэнергии.
Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме свет выключают в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.
По словам президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что в будущем могут продолжиться проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян. Поэтому придется начать импорт из ЕС.