В НАТО поддержали антироссийские санкции США и обратились к России

В заявлении говорится, что Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушение суверенитета Украины и Грузии и территориальную целостность.

"Союзники по НАТО поддерживают и солидарны с Соединенными Штатами после анонса 15 апреля действий по реагированию на дестабилизирующую деятельность России", - говорится в заявлении.

В Альянсе призвали Россию немедленно начать выполнять свои международные обязательства.

"Мы также призываем Россию прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в заявлении.

Отметим, сегодня США объявили о введении новых санкций против России.