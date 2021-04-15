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В НАТО поддержали антироссийские санкции США и обратились к России

Автор: Анастасия Рокитна

НАТО поддерживает санкции, которые сегодня объявили США в отношении Российской Федерации. В Альянсе призвали Россию прекратить провокации на границе Украины.

Об этом говорится в заявлении НАТО.

В заявлении говорится, что Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушение суверенитета Украины и Грузии и территориальную целостность.

"Союзники по НАТО поддерживают и солидарны с Соединенными Штатами после анонса 15 апреля действий по реагированию на дестабилизирующую деятельность России", - говорится в заявлении.

В Альянсе призвали Россию немедленно начать выполнять свои международные обязательства.

"Мы также призываем Россию прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в заявлении.

Отметим, сегодня США объявили о введении новых санкций против России.

Кроме того, США и ЕС ввели новые санкции против РФ за оккупацию Крыма.

Также США ввели санкции против российских компаний за кибератаки.

Вместе с введением новых санкций США высылают десять российских дипломатов.

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Новости Украины НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСанкции
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