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В НАТО підтримали антиросійські санкції США та звернулись до Росії

Автор: Анастасія Рокитна

НАТО підтримує санкції, які сьогодні оголосили США щодо Російської Федерації. У Альянсі також закликали Росію припинити провокації на кордоні України.

Про це йдеться у заяві НАТО.

У заяві говориться, що Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізуючої поведінки, включаючи порушення суверенітету України та Грузії та територіальну цілісність.

"Союзники з НАТО підтримують і солідарні зі Сполученими Штатами після анонсу 15 квітня дій щодо реагування на дестабілізуючу діяльність Росії", - йдеться у заяві.

В Альянсі закликали Росію негайно почати виконувати свої міжнародні зобов'язання.

"Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації і негайно знизити напруженість на кордонах України та в незаконно анексованому Криму", - йдеться в заяві.

Зазначимо, сьогодні США оголосили про введення нових санкцій проти Росії.

Крім того, США і ЄС ввели нові санкції проти РФ за окупацію Криму.

Також США ввели санкції проти російських компаній за кібератаки.

Разом з введенням нових санкцій США висилають десять російських дипломатів.

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