НАТО подключится к обсуждению отдельных пунктов мирной сделки по Украине, - Рютте
Североатлантический альянс будет участвовать в обсуждении тех пунктов потенциальной мирной сделки между Украиной и РФ, которые связаны с НАТО.
Как передает РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции.
"Когда дело идет о связанных с НАТО вещах в соглашении о завершении войны в Украине - с этим будут иметь дело отдельно, и НАТО, очевидно, будет вовлечено в этот процесс", - заверил генсек.
Он поприветствовал предложения США по завершению войны в виде мирного плана из 28 пунктов. Это был "начальный черновик" для начала переговорного процесса.
Комментируя специфику вступления Украины в НАТО, Рютте обратил внимание, что необходим консенсус всех стран-членов Альянса, которого сейчас нет.
"Когда речь идет о принципиальных вещах, это Вашингтонское соглашение 1949 года, а также решение Вашингтонского саммита 2024 года (очевидно, подразумевается зафиксированный "неотвратимый путь Украины в НАТО", - ред.)", - добавил генсек.
Мирный план США и вступление Украины в НАТО
Напомним, первоначально мирный план США состоял из 28 пунктов. По данным СМИ, в частности, предусматривалось, что Украина должна отказаться от своего намерения вступить в НАТО, а также закрепить нейтральный статус.
По информации CNN, этот пункт стал одним из самых проблемных во время переговоров между украинскими и американскими чиновниками.
Источники издания рассказали, что Украину могут лишить возможности вступить в Альянс в результате договоренностей между странами-членами НАТО и Россией.
Ранее информированные собеседники РБК-Украина сообщали, что вопрос о членстве Украины в НАТО должны рассматривать президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.