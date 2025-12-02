НАТО подключится к обсуждению отдельных пунктов мирной сделки по Украине, - Рютте

Североатлантический альянс будет участвовать в обсуждении тех пунктов потенциальной мирной сделки между Украиной и РФ, которые связаны с НАТО.

Как передает РБК-Украина , об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции .

"Когда дело идет о связанных с НАТО вещах в соглашении о завершении войны в Украине - с этим будут иметь дело отдельно, и НАТО, очевидно, будет вовлечено в этот процесс", - заверил генсек.

Он поприветствовал предложения США по завершению войны в виде мирного плана из 28 пунктов. Это был "начальный черновик" для начала переговорного процесса.

Комментируя специфику вступления Украины в НАТО, Рютте обратил внимание, что необходим консенсус всех стран-членов Альянса, которого сейчас нет.

"Когда речь идет о принципиальных вещах, это Вашингтонское соглашение 1949 года, а также решение Вашингтонского саммита 2024 года (очевидно, подразумевается зафиксированный "неотвратимый путь Украины в НАТО", - ред.)", - добавил генсек.