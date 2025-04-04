НАТО підготує відповідь на військові навчання Росії та Білорусі, - глава МЗС Литви

"Певні дії плануються залежно від того, що ми побачимо по той бік, які російські та білоруські сили буде задіяно під час навчань, і це, безумовно, не буде залишено поза увагою", - зазначив Будріс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Чиновник уточнив, що він "не хотів би вдаватися в подробиці" про те, як саме відреагує Альянс, але такі зусилля в НАТО сприймають серйозно.

"Ми подивимося, якого роду війська там будуть, за обсягом, за географічним розташуванням, і НАТО, безумовно, на підставі цього сформує свою власну, скажімо так, присутність або відповідь", - наголосив глава литовського МЗС.