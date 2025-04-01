Відповідь на російську загрозу. Німеччина розміщує в Литві бронетанкову бригаду
Німеччина офіційно ввела в стрій свою першу з часів Другої світової війни постійну іноземну військову частину. Мова про 5-тисячну бронетанкову бригаду в Литві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
45-та бронетанкова бригада була офіційно введена в стрій під час церемонії під Вільнюсом. Зокрема, було створено тимчасовий штаб, представлено герб бригади, а підрозділ офіційно перейшов під командування бригадного генерала Крістофа Хубера.
"У нас є чітка місія: забезпечити захист, свободу і безпеку наших литовських союзників на східному фланзі НАТО. При цьому ми також захищаємо територію НАТО - і саму Німеччину", - наголосив Хубер.
Варто зауважити, що розгортання німецької бригади в Литві було анонсовано ще 2023 року. Німеччина тоді фактично порушила свій принцип відмови від постійного розміщення бойових військ за кордоном.
Планується, що підрозділ має бути повністю готовим до 2027 року і зрештою базуватиметься в новому військовому комплексі в Руднинкаї, приблизно за 30 кілометрів на південь від Вільнюса. До цього часу війська розмістять на тимчасових литовських базах.
До бригади входитимуть не тільки фронтові війська, а й допоміжні підрозділи - медичний центр, рота зв'язку та групи підтримки командування.
Станом на зараз у Литві перебувають 150 німецьких військових. До кінця року їхня кількість може зрости до 500.
Загроза Росії для НАТО
Нагадаємо, раніше німецька розвідка у своїй доповіді написала про те, що Росія, ймовірно, готується до війни проти країн НАТО.
За інформацією розвідки, країна-агресор може підготуватися до війни з Альянсом уже до 2030 року. Також є шанс, що Москва "перевірить НАТО" невеликою військовою операцією. Під загрозою, зокрема, країни Балтії.
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