Білорусь готує військові навчання з Росією. Прикордонники оцінили загрозу
Росія та Білорусь планують спільні військові навчання "Захід-2025". Українські прикордонники не виключають переміщення сил у бік України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що українські розвідники спостерігають за тим, як будуть розвиватися події протягом білорусько-російських військових навчань.
"Не можна виключати, що під час цих навчань відбуватимуть якісь переміщення у напрямку нашого кордону. Але зважаючи на попередні навчання, то більшість можуть відбуватися на білоруських полігонах, можливо, на інших напрямках", - сказав речник.
Демченко наголосив, що попри будь-які дії агресора, Україна повинна мати ефективні оборонні укріплення на кордоні з Білоруссю.
За словами речника, прикордонники не фіксують переміщення сил у Білорусі у напрямку українського кордону.
Нагадаємо, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін днями заявив, що Мінськ та Москва готують нові спільні військові навчання "Захід-2025". Вони будуть проходити на території Білорусі.
У 2022 році після проведення в Білорусі навчань "Захід" Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, у тому числі з білоруської території.
Білорусь допомагає Росії
Варто зазначити, що Білорусь допомагає російському режиму з початку повномасштабної війни в Україні. На території Білорусі розміщаються війська РФ, авіація та інша техніка.
Також білоруський режим підтримує провокації Росії та звинувачує Україну у нібито порушенні повітряного простору. Мінськ заявив, що направив до українського кордону додаткові сили.
Крім того, російські дрони під час атак на Україну часто залітають у Білорусь. В Україні не виключають, що РФ може здійснити провокацію, зокрема на нафтопереробному заводі у Білорусі.
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