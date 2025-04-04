НАТО подготовит ответ на военные учения России и Беларуси, - глава МИД Литвы

"Определенные действия планируются в зависимости от того, что мы увидим по ту сторону, какие российские и белорусские силы будут задействовано в ходе учений, и это, безусловно, не будет оставлено без внимания", - отметил Будрис во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Чиновник уточнил, что он "не хотел бы вдаваться в подробности" о том, как именно отреагирует Альянс, но такие усилия в НАТО воспринимают серьезно.

"Мы посмотрим, какого рода войска там будут, по объему, по географическому расположению, и НАТО, безусловно, на основании этого сформирует свое собственное, скажем так, присутствие или ответ", - подчеркнул глава литовского МИД.