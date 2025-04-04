НАТО підготує відповідь на військові навчання Росії та Білорусі, - глава МЗС Литви

Країни НАТО можуть відреагувати на спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід", які відбудуться восени 2025 року. Відповідь Альянсу залежить від низки факторів.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Певні дії плануються залежно від того, що ми побачимо по той бік, які російські та білоруські сили буде задіяно під час навчань, і це, безумовно, не буде залишено поза увагою", - зазначив Будріс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Чиновник уточнив, що він "не хотів би вдаватися в подробиці" про те, як саме відреагує Альянс, але такі зусилля в НАТО сприймають серйозно.

"Ми подивимося, якого роду війська там будуть, за обсягом, за географічним розташуванням, і НАТО, безумовно, на підставі цього сформує свою власну, скажімо так, присутність або відповідь", - наголосив глава литовського МЗС.