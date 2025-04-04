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НАТО подготовит ответ на военные учения России и Беларуси, - глава МИД Литвы

Брюссель, Пятница 04 апреля 2025 20:02
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НАТО подготовит ответ на военные учения России и Беларуси, - глава МИД Литвы Иллюстративное фото: НАТО может дать ответ на учения РФ и Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны НАТО могут отреагировать на совместные военные учения России и Беларуси "Запад", которые пройдут осенью 2025 года. Ответ Альянса зависит от ряда факторов.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Определенные действия планируются в зависимости от того, что мы увидим по ту сторону, какие российские и белорусские силы будут задействовано в ходе учений, и это, безусловно, не будет оставлено без внимания", - отметил Будрис во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Чиновник уточнил, что он "не хотел бы вдаваться в подробности" о том, как именно отреагирует Альянс, но такие усилия в НАТО воспринимают серьезно.

"Мы посмотрим, какого рода войска там будут, по объему, по географическому расположению, и НАТО, безусловно, на основании этого сформирует свое собственное, скажем так, присутствие или ответ", - подчеркнул глава литовского МИД.

Военные учения России и Беларуси

Напомним, еще осенью прошлого года министр обороны Беларуси Виктор Хренин анонсировал совместные с Россией военные учения "Запад-2025", которые пройдут на белорусской территории.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко допускал, что во время таких учений российские и белорусские солдаты могут проводить перемещения в направлении границы Украины.

К слову, недавно Германия в рамках сдерживания России начала размещать в Литве свою бронетанковую бригаду.

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