НАТО подготовит ответ на военные учения России и Беларуси, - глава МИД Литвы
Страны НАТО могут отреагировать на совместные военные учения России и Беларуси "Запад", которые пройдут осенью 2025 года. Ответ Альянса зависит от ряда факторов.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Определенные действия планируются в зависимости от того, что мы увидим по ту сторону, какие российские и белорусские силы будут задействовано в ходе учений, и это, безусловно, не будет оставлено без внимания", - отметил Будрис во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
Чиновник уточнил, что он "не хотел бы вдаваться в подробности" о том, как именно отреагирует Альянс, но такие усилия в НАТО воспринимают серьезно.
"Мы посмотрим, какого рода войска там будут, по объему, по географическому расположению, и НАТО, безусловно, на основании этого сформирует свое собственное, скажем так, присутствие или ответ", - подчеркнул глава литовского МИД.
Военные учения России и Беларуси
Напомним, еще осенью прошлого года министр обороны Беларуси Виктор Хренин анонсировал совместные с Россией военные учения "Запад-2025", которые пройдут на белорусской территории.
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко допускал, что во время таких учений российские и белорусские солдаты могут проводить перемещения в направлении границы Украины.
К слову, недавно Германия в рамках сдерживания России начала размещать в Литве свою бронетанковую бригаду.
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