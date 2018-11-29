В НАТО отреагировали на призыв Порошенко разместить корабли в Черноморском регионе

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В Альянсе утверждают, что имеют значительное присутствие в Черном море

Пресс-секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Оана Лунгеску заявила, что у Альянса уже есть мощное присутствие в Черноморском регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как отмечается, в ответ на призыв президента Украины Петра Порошенко отправить боевые корабли для деэскалации в регионе, в НАТО заявили, что на рабочей основе проводят патрулирование и учения в Черном море. В частности, корабли НАТО провели там 120 дней этого года, что больше, чем 80 дней в 2017 году.

Лунгеску подчеркнула, что ряд стран-членов НАТО проводят патрулирование и наблюдение в воздухе, а такие страны, как Болгария, Румыния и Турция разместили свое военное оборудование.

"В Черном море уже есть значительное присутствие НАТО и мы продолжим оценивать свое присутствие в регионе", - заявила пресс-секретарь НАТО.

Напомним, в интервью немецкой газете Bild президент Украины Петр Порошенко призвал страны Североатлантического альянса (НАТО) направить военные корабли в Азовское море после атаки России на украинских моряков в Керченском проливе.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что РФ негативно восприняла призыв президента Украины Петра Порошенко. В Кремле убеждены, что сама постановка такого вопроса "нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности".