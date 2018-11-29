В Кремле отреагировали на призыв Порошенко разместить корабли НАТО в Азовском море

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

По словам Пескова, позиция Кремля по поводу призыва Порошенко к странам НАТО негативная

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что РФ негативно восприняла призыв президента Украины Петра Порошенко разместить корабли НАТО в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По словам Пескова, позиция Кремля по поводу призыва Порошенко к странам НАТО негативная.

Он также заявил, что сама постановка такого вопроса "нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко".

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море после атаки России на украинских моряков в Керченском проливе.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция может стать посредником между Украиной и Российской Федерацией для решения проблемы агрессии в Азовском море. Вместе с тем, в РФ заявили, что не видят необходимости в посредниках с Украиной. В то же время Песков отметил, что российская сторона признательна всем, кто готов способствовать деэскалации.