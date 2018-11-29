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В НАТО відреагували на заклик Порошенка розмістити кораблі в Чорноморському регіоні

Новини » Політика    29.11.2018 - 15:10
В НАТО відреагували на заклик Порошенка розмістити кораблі в Чорноморському регіоні
Ілюстративне фото (AP)

У Альянсі стверджують, що мають значну присутність в Чорному морі

Речниця Північноатлантичного альянсу (НАТО) Оана Лунгеску заявила, що у Альянсу вже є потужна присутність в Чорноморському регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки"

Як зазначається, у відповідь на заклик президента України Петра Порошенка надіслати бойові кораблі для деескалації в регіоні, у НАТО заявили, що на робочій основі проводять патрулювання і навчання в Чорному морі. Зокрема, кораблі НАТО провели там 120 днів цього року, що більше, ніж 80 днів в 2017 році.

Лунгеску наголосила, що низка країн-членів НАТО проводять патрулювання та спостереження в повітрі, а такі країни, як Болгарія, Румунія та Туреччина розмістили своє військове обладнання.

"В Чорному морі вже є значна присутність НАТО і ми продовжимо оцінювати свою присутність в регіоні", - заявила речниця НАТО. 

Нагадаємо, в інтерв'ю німецькій газеті Bild президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) спрямувати військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків в Керченській протоці. 

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що РФ негативно сприйняла заклик президента України Петра Порошенка. У Кремлі переконані, що сама постановка такого питання "націлена на подальше провокування напруженості".

 

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