Порошенко призвал НАТО разместить свои корабли в Азовском море

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

По мнению Порошенко, это будет гарантировать безопасность в регионе

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Североатлантического альянса (НАТО) направить военные корабли в Азовское море после атаки России на украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, Порошенко подчеркнул, что присутствие кораблей НАТО необходимо, чтобы гарантировать безопасность в Азовском море.

"Германия - один из наших ближайших союзников, и мы надеемся, что государства НАТО готовы направить корабли к Азовскому морю, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность", - сказал Порошенко в интервью немецкой газете Bild.

Кроме того, президент Украины заявил, что глава РФ Владимир Путин видит себя "российским императором", а Украину российской колонией, и после агрессивного захвата Крыма и Донбасса теперь хочет захватить Азовское море.

"Единственный язык, который Путин понимает, - это сплоченность западного мира", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что надеется на поддержку президента США Дональда Трампа во время саммита Большой двадцатки (G20). Порошенко, в частности, рассчитывает, что Трамп обратится к России с призывом уйти из Украины. Порошенко также назвал одним из возможных вариантов поддержки Украины заход нескольких суден НАТО в Черное море.

Ранее в НАТО призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и свободу плавания.