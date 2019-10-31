В НАТО ожидают реформирования СБУ

Фото: Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)

Столтенберг отметил, что советники НАТО помогут Украине с введением евроатлантических принципов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает полного внедрения закона о национальной безопасности. Об этом он сказал в ходе своего выступления с трибуны украинского парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Данный закон предусматривает, в частности, реформирование Службы безопасности Украины.

"Я ожидаю введение закона о национальной безопасности, который был принят в прошлом году, с парламентским контролем над ведомствами безопасности и оборонными институтами, а также реформирования Службы безопасности. Советники НАТО будут работать с вами над внедрением евроатлантических принципов", - отметил генсек НАТО.

Напомним, в Украине 8 июля 2018 года вступил в силу закон "О национальной безопасности". Однако ряд его положений вступит в силу с 1 января 2021 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2018-м представитель министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лора Купер заявила, что закон "О национальной безопасности Украины", принятый украинским парламентом, стал важным шагом на пути углубления военно-технического сотрудничества Украины и США.

Стоит подчеркнуть, спикер парламента 8 созыва Андрей Парубий отмечал, что после принятия законопроекта "О национальной безопасности и обороне Украины" в рамках реформы парламента планируется создать отдельный комитет Верховной рады по вопросам разведки.