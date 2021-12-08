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НАТО объявило Россию своим врагом, - Путин

Автор: Сергей Пышкин

По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, НАТО объявило страну врагом. Якобы, Альянс ведет конфронтационную линию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Путина.

"Что касается НАТО, то это военный блок. К сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России", - заявил Путин.

По словам президента, Россия, со своей стороны, якобы, не хочет никаких конфронтаций с кем и никогда не имела ничего против участия своих соседей и партнеров в различных объединениях.

"Что касается членства Греции в двух блоках - в военном блоке, в североатлантическом НАТО, и в политико-экономическом объединении - это разные вещи. Мы никогда и ничего не имели против присутствия ближайших наших соседей и партнеров в политических, экономических объединениях", - отметил Путин.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что НАТО выслало восемь сотрудников миссии России. Их обвинили во враждебной деятельности.

Это, со своей стороны, возмутило Российскую Федерацию, после чего она приняла решение приостановить работу представительства при НАТО.

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Владимир ПутинНАТОРоссийская Федерация