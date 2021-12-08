НАТО объявило Россию своим врагом, - Путин

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Путина.

"Что касается НАТО, то это военный блок. К сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России", - заявил Путин.

По словам президента, Россия, со своей стороны, якобы, не хочет никаких конфронтаций с кем и никогда не имела ничего против участия своих соседей и партнеров в различных объединениях.

"Что касается членства Греции в двух блоках - в военном блоке, в североатлантическом НАТО, и в политико-экономическом объединении - это разные вещи. Мы никогда и ничего не имели против присутствия ближайших наших соседей и партнеров в политических, экономических объединениях", - отметил Путин.