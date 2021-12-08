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НАТО оголосило Росію своїм ворогом, - Путін

Автор: Сергій Пишкін

За словами президента Російської Федерації Володимира Путіна, НАТО оголосило країну ворогом. Нібито, Альянс веде конфронтаційну лінію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Путіна.

"Щодо НАТО, то це військовий блок. На жаль, блок НАТО веде явно конфронтаційну лінію щодо Росії", - заявив Путін.

За словами президента, Росія, зі свого боку, нібито, не прагне жодних конфронтацій з будь-ким й ніколи не мала нічого проти участі своїх сусідів й партнерів у різних об’єднаннях.

"Щодо членства Греції у двох блоках - у військовому блоці, у північноатлантичному НАТО, і в політико-економічному об'єднанні - це різні речі. Ми ніколи й нічого не мали проти присутності найближчих наших сусідів та партнерів у політичних, економічних об'єднаннях", - відзначив Путін.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що НАТО вислало вісім співробітників місії Росії. Їх звинуватили у ворожій діяльності.

Це, зі свого боку, обурило Російську Федерацію, після чого вона прийняла рішення призупинити роботу представництва при НАТО.

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Володимир ПутінНАТОРосійська Федерація