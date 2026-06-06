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У НАТО обговорюють ідею дати Україні 70 млрд євро військової допомоги, - Politico

16:45 06.06.2026 Сб
2 хв
Звідки мають намір узяти гроші на військову допомогу?
aimg Едуард Ткач
Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)

Країни НАТО розглядають ідею виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму 70 млрд євро, про що може бути оголошено вже наступного місяця на саміті альянсу в Анкарі (Туреччина).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами чотирьох дипломатів НАТО, з такою пропозицією в травні виступила Німеччина. Крім фінансування, пропозиція включатиме новий механізм, щоб більш прозоро відстежувати внески.

Це відбувається на тлі скарг деяких країн на те, що вони непропорційно несуть витрати з підтримки Києва.

"Ключовим моментом є отримання від Анкари твердого зобов'язання продовжувати надавати Україні таку необхідну підтримку на стійкій і більш справедливій основі", - додав п'ятий високопоставлений дипломат НАТО.

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Згідно з публікацією, фінансування в 70 млрд євро не складатиметься лише з нових коштів. Близько 30 млрд євро надійдуть з уже узгодженого ЄС дворічного кредиту Україні в розмірі 90 млрд євро, а ще 40 млрд євро будуть виділені через двосторонні програми підтримки.

Однак дехто побоюється, що країни можуть відчути меншу необхідність у своїх пожертвуваннях, якщо зможуть розраховувати на кошти Євросоюзу.

Також Politico зазначило, що підтримка України стане одним із ключових питань, які обговорюватимуть на саміті лідерів НАТО 7-8 липня.

Зі свого боку посол України при НАТО Альона Гетманчук сказала виданню, що будь-які нові зобов'язання мають бути зосереджені на пріоритетах Києва, таких як протиповітряна оборона, інвестиції, виробництво дронів і ракет, а також боєприпасів великої дальності.

Що ще відомо

Нагадаємо, нещодавно посол України при НАТО Альона Гетманчук сказала, що в альянсі тривають складні дискусії щодо майбутньої підтримки України, а частина країн виступає проти фіксованих внесків на допомогу Києву.

За її словами, одним із ключових питань залишається пропозиція генсека НАТО Марка Рютте про виділення країнами-членами альянсами 0,25% ВВП на допомогу Україні.

Однак у The Telegraph вийшла публікація, де йшлося про те, що Британія, Франція і ще кілька країн НАТО заблокували план Рютте. Politico зазначає, що ідею Німеччини щодо 70 млрд євро почали розглядати якраз таки після того, як союзники відхилили ідею Рютте.

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НАТОВійськова допомогаВійна в Україні