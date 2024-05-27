НАТО обговорює закриття неба на заході України, але рішення ще немає, - Bild

Деякі країни НАТО готові розширити підтримку Україні та почати діяти безпосередньо на українській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Згідно з даними джерел Bild, за розширення допомоги виступають:
Проти виступають Сполучені Штати Америки (США) й Німеччина. Наразі остаточних рішень немає, але питання порушується в кількох напрямках:
Про те, аби Захід допоміг у збитті ворожих ракет Україна просила ще на початку повномасштабної війни, втім Альянс боїться ескалації війни. Нещодавно президент Володимир Зеленський нагадав про те, що під час масованих обстрілів Польща регулярно підіймає літаки, втім вони не допомагають закрити небо.
"Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи це атака країн НАТО, (їхня) причетність? Ні", - наголосив президент.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.