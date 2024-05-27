НАТО обсуждает закрытие неба на западе Украины, но решения еще нет, - Bild

Некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Украины и действовать непосредственно на украинской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Согласно данным источников Bild, за расширение помощи выступают:
Против выступают Соединенные Штаты Америки (США) и Германия. Пока окончательных решений нет, но вопрос поднимается в нескольких направлениях:
Чтобы Запад помог в сбитии вражеских ракет Украина просила еще в начале полномасштабной войны, впрочем, Альянс боится эскалации войны. Недавно президент Владимир Зеленский напомнил о том, что во время массированных обстрелов Польша регулярно поднимает самолеты, однако они не помогают закрыть небо.
"Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Это атака стран НАТО, (их) причастность? Нет", - подчеркнул президент.
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