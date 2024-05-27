НАТО обсуждает закрытие неба на западе Украины, но решения еще нет, - Bild

Согласно данным источников Bild, за расширение помощи выступают:

Эстония;

Великобритания;

Польша;

Канада;

Литва;

Франция.

Против выступают Соединенные Штаты Америки (США) и Германия. Пока окончательных решений нет, но вопрос поднимается в нескольких направлениях:

Обучение . Речь идет об обучении Сил обороны инструкторами Альянса непосредственно на территории Украины. Как отметил бывший глава оперативного штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге, умнее и экономичнее послать инструкторов на запад Украины, чем заставлять сотни тысяч украинцев летать по Европе.

. Речь идет об обучении Сил обороны инструкторами Альянса непосредственно на территории Украины. Как отметил бывший глава оперативного штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге, умнее и экономичнее послать инструкторов на запад Украины, чем заставлять сотни тысяч украинцев летать по Европе. Логистика . Ряд стран НАТО, в том числе Британия, Канада и Эстония, рассматривают возможность того, чтобы поставлять вооружение не к границам Украины, а еще ближе к фронту. В настоящее время разрабатывается концепция "передовой логистики";

. Ряд стран НАТО, в том числе Британия, Канада и Эстония, рассматривают возможность того, чтобы поставлять вооружение не к границам Украины, а еще ближе к фронту. В настоящее время разрабатывается концепция "передовой логистики"; Противовоздушная оборона (ПВО). В частности, поднимается вопрос усиления защиты запада Украины зенитными комплексами НАТО. Инициатором выступает Польша. Окончательного решения тоже нет.

Украина призывает Запад сбивать российские ракеты

Чтобы Запад помог в сбитии вражеских ракет Украина просила еще в начале полномасштабной войны, впрочем, Альянс боится эскалации войны. Недавно президент Владимир Зеленский напомнил о том, что во время массированных обстрелов Польша регулярно поднимает самолеты, однако они не помогают закрыть небо.

"Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Это атака стран НАТО, (их) причастность? Нет", - подчеркнул президент.